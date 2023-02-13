Лечение под наблюдением врачей продолжают проходить более 850 приморцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в Приморье. За сутки с 12 по 13 февраля специалисты выявили 104 случая, а вакцинировались за неделю 4,7 тысячи человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации федерального Роспотребнадзора, количество заболевших COVID-19 в стране увеличивается четвертую неделю подряд. Среди заразившихся преобладают подварианты штамма «омикрон».

– Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание как правило протекает в легкой форме, – добавили в ведомстве.

В правительстве края сообщили, что вакцинация – это наиболее эффективный способ профилактики. Сделать прививку можно в любой поликлинике Приморья при наличии паспорта. Лечение под наблюдением врачей продолжают проходить более 850 человек.

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