В Приморье коронавирусом за сутки заболели более 100 человек

В Приморье отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус набирает новые обороты, лишь за последние сутки COVID-19 обнаружили у 101 приморца. Еще 600 человек на данный момент находятся на амбулаторном лечении, 85 выписались из больницы.

В минздраве Приморского края сообщили, что для больных ковидом отведено 435 коек, занятость которых не превышает 70%, резерв всегда есть. Медики напомнили, что лучшая мера профилактики против коронавируса – это вакцинация. Прививку можно сделать в любой удобной поликлинике, для этого понадобится всего два документа – паспорт и СНИЛС. Также не стоит забывать о гигиене, обработке антисептиком поверхностей дома и на рабочем месте, ношении масок и перчаток.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о том, как отличить симптомы COVID-19 от гриппа и ОРВИ, и кто наиболее подвержен риску заболеть и получить осложнения. Также мы не раз писали о том, что делать при симптомах коронавируса.

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