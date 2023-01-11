Рассказываем, как снизить риск заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Грипп и ОРВИ разыгрались не на шутку, за первую неделю 2023 года специалисты зарегистрировали повышение эпидемологического порога среди населения Приморья на 39%. Но почему мы так часто болеем, и что такого в этом гриппе, раз он так массово влияет на людей? Ответы на эти вопросы «Комсомолке» дала врач эпидемиолог КГБУЗ Владивостокской поликлиники №1 Ирина Ряховская. Также мы затронули со специалистом тему COVID-19, ведь теперь так легко спутать симптомы вируса и сезонных заболеваний.

– Признано, что респираторные вирусные заболевания имеют сезонность. Двумя основными факторами этого являются изменения параметров окружающей среды и поведения человека. Мы наблюдаем, что большинство пациентов болеют гриппом А(HINI)pdm09 (так называемый свиной грипп). Для него характерен короткий инкубационный период (от нескольких часов) и высокий риск тяжелого течения у беременных, лиц старше 60 лет, пациентов с сахарным диабетом, а также людей с избыточной массой тела.

Врач эпидемиолог КГБУЗ Владивостокской поликлиники №1 Ирина Ряховская. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ

Ирина Ряховская отметила, что частым осложнением свиного гриппа является развитие вирусной пневмонии, клиническая картина которой имеет много общего с поражением легких при новой коронавирусной инфекции COVID-19, что требует обязательного проведения компьютерной томографии легких.

При первых признаках недуга необходимо оставаться дома, а не идти на работу, если вы начнете лечиться вовремя, течение болезни можно сократить и предотвратить осложнения. Так вы защитите в первую очередь себя и своих близких. Самостоятельно поставить правильный диагноз вы не сможете. Самолечением заниматься не нужно. Лучше обратитесь к специалисту. Напомним, что поликлиники Приморья перешли на шестидневный режим из-за активной инфекции.

ЦИФРЫ

Насколько активной? В пресс-службе минздрава Приморья озвучили следующие цифры:

В Приморском крае по результатам лабораторных данных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с начала эпидемического сезона 2022 -2023 (За 40 недель) в рамках мониторинга обследовали 1334 человека (нарастающим итогом с начала 2022 года 6791 человек), провели 11994 исследований (нарастающим итогом – 58256 исследований), из них положительные результаты обнаружили в 386 случаях (нарастающий итог – 2215 случая).

Во Владивостоке на первой неделе 2023 года заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 74,5 %, а также среди всех возрастных групп.

Также жители края заметили, что в аптеках не хватает противовирусных и некоторых групп антибиотиков, сотрудники организаций объясняют это тем, что из-за санкций пока есть проблемы с товаром, но находят выход из ситуаций и предлагают аналоги.

ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Можно ли как-то обезопасить себя от вирусов? Можно. Врач поделилась полезными советами с нашими читателями.

– Предотвратить заболеваемость возможно, если люди будут вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо соблюдать сбалансированное питание, которое заключается в потреблении полезных продуктов, овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, рыбы и разнообразных круп, а также заниматься спортом, высыпаться, отказаться от вредных привычек.

Также эксперт рекомендовала оздоровительные процедуры в виде закаливания и отметила важность хорошего психологического и эмоционального состояния. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух.

ПРО COVID-19

Отметим, после новогодних праздников, за счет того, что люди сидели дома, в Приморье на 40% снизилась заболеваемость COVID-19. По статистике, предоставленной минздравом, известно, на момент 10 января за сутки заболело 30 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 209 205 приморцев. Выздоровело всего 206 784. На амбулаторном лечении находится 355 жителей края.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала о том, какие действия предпринять, чтобы не заболеть перед праздниками. Все полезные советы вы можете прочитать в материале dv.kp.ru.

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