Более 10 новых объектов водоснабжения построят в Приморье в 2023 году

Конкурсы на проведение работ уже начались в Приморье. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В населенных пунктах Приморья построят более 10 объектов водоснабжения. Специалисты проложат водоводы и построят станции водоочистки в 2023 году. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве ЖКХ Приморья рассказали, что станция обезжелезивания появится в Надеждинском районе и станет резервным источником водоснабжения для Владивостока и Артема. В Покровке рабочие проложат водовод, а также возведут водозабор и станцию очистки. Построят новый объект водоснабжения и в Посьете.

– Переключат на новый водовод и часть Новосысоевки, решив многолетнюю проблему устойчивого снабжения водой села. Завершат строительство водозабора и в Углекаменске. Построят новую станцию водоочистки и в Лесозаводске. Это позволит обеспечить качественной водой микрорайон Юго-Западный, – отметил глава ведомства Владимир Бабич.

Масштабные работы пройдут в Фокино. Коммунальщики проложат около 40 километров труб, заменив старую аварийную нитку. После этого специалисты проведут реконструкции водозабора Тихоокеанский на реке Промысловка, насосных станций, резервуаров с питьевой водой, очистного сооружения водозабора Волчанецкий и резервуарного парка системы водоснабжения в Дунае.

Министр добавил, что объемы работ в муниципалитетах значительны, а конкурсы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения уже ведутся.

В правительстве края сообщили, что проводить работы будут на средства федерального, краевого и муниципальных бюджетов, а также за счет ремонтных программ коммунальных предприятий.

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