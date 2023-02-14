Для посещения Китая необходима виза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поездки в Китай становятся доступнее для жителей Приморья. Сразу несколько предложений появились на FarPost в середине февраля. Длительность поездок в Суйфэньхэ около трех-четырех дней, а осуществляются все они автобусом из Владивостока через автопереход «Пограничный». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сразу несколько компаний предлагают посетить популярный китайский город в период с 23 по 26 февраля. Цена мини-путешествия равна 11 800 рублей с человека. В стоимость включены проживание в 2-х и 3-х местных гостиницах, завтраки, визирование, медицинская страховка, экологические сборы, услуги авто по маршруту и русскоговорящий гид на встрече и проводах группы. Посетить Суйфэньхэ в другие даты предлагает лишь одна организация, но стоимость поездки выше, она достигает почти 13-16 тысяч рублей в зависимости от гостиницы.

Журналист «Комсомолки» связался по одному из номеров, чтобы узнать, есть ли ажиотаж на первые туры в Китай.

– Спрос очень большой, но надо понимать, что еще не утверждены безвизовые поездки между двумя странами. Все туры, которые есть на FarPost, предлагают посетить Китай с открытием визы в составе делегации. В связи с этим, мы не можем предложить выезды каждый день. Категория визы не туристическая, а «бизнес». Иными путями в Китай не попадешь, только по «бизнес» визе в составе делегации. Вопрос с безвизовыми поездками должен решиться, но дата еще неизвестна. Все время переносятся заседания, – отметил Александр Рязанов, руководитель отдела продаж ООО «Интурист ДВ».

Специалист добавил, что приморцам усложняет посещение Китая виза. Она открывается лица только старше 18 лет, поэтому взять в поездку с собой детей у местных жителей не получится. Кроме того, паспорт человека должен быть действителен не менее шести месяцев по прибытию. Также участнику тура необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до поездки.

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