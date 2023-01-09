Тематическая иллюстрация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Китайская делегация впервые за три года приехала в Приморский край через автомобильный пункт пропуска «Краскино». Об этом сообщило региональное агентство международного сотрудничества. 16 представителей власти и бизнеса провинции Цзилинь прошли границу в ПП Хуньчунь-Краскино 9 января. Между тем местный бизнес уже готовится к первым пассажирским поездкам за рубеж. Одна из таких и пока единственная намечена на 13 число. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

– Завтра планируем встречу руководства Агентства международного сотрудничества Приморского края с делегацией КНР. Обсудим перспективы торговли, инвестиций и, конечно, вопросы, связанные с открытием пассажирского сообщения. Подробнее завтра, – такое заявление сделали чиновники перед визитом коллег из Поднебесной. «Завтра» в данном случае – 10 января.

Как редакция уже писала, с 8 января великий приморский путь в Китай открылся для дальнобойщиков и туристов – через Краскино. Генконсульство России в Шэньяне в тот день утвердило, что попасть за рубеж могут любые категории граждан. Нужно иметь при себе только действующие визы и справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до путешествия. И хотя пока что просто так в заветную Суньку или Хуньчунь не попадешь – в «верхушке» уже прорабатывают финальные бюрократические вопросы.

– Кроме того, лица, у которых имеются симптомы респираторных заболеваний, в том числе повышенная температура тела, могут быть подвергнуты дополнительному тестированию на наличие антигена COVID-19 во время прохождения таможенного контроля. В случае выявления инфекции в бессимптомной или легкой форме и при отсутствии иных тяжелых заболеваний может быть предусмотрена самоизоляция по месту жительства или пребывания, – дополнили в консульстве.

Что касается компании, которая выложила объявление о перевозке туристов в Китай, – предложение появилось на популярной онлайн-барахолке края. Разместило его «Турагентство выгодных туров Sunmar». В компании «КП» рассказали, что в Поднебесную туристов пока не пускают. Собеседница уточнила, спрос на поездки есть, но организация пока не заключила ни одного договора с китайской стороной, а также не подготовила необходимые документы. Ситуация, по словам сотрудницы Sunmar, прояснится ближе к 10 января.

Сам тур в Хуньчунь подразумевает отдых на четыре дня, на сайте он числится как «экскурсионный». В сумму 8,7 тысячи рублей входит трансфер от Гайдамака и Артема до КНР, страховые и экологические сборы, проживание в четырехзвездочной гостинице, услуги руководителя, групповая виза (которые пока нет возможности получить у приморцев), четыре бесплатные экскурсии и загадочный пункт «не заходите на весовую». Предоплата на поездку составляет 1,5 тысячи рублей. К слову, в столь небольшую цену включена даже стоимость завтраков.

Другие турфирмы делают прогнозы более осторожно и ждут, когда появится точная официальная информация. Так, в компании «Дальинтурист» изданию сразу сказали, что по вопросам туров «лучше звонить в конце месяца».

– Ждем информацию от правительства Приморья. Провинция Хэйлунцзян дала разрешение на въезд, чтобы принимать туристов, но нет ответа от российской стороны. В Хуньчунь открылось только грузовое направление, когда оно заработает для туристов – можно только предполагать: к концу недели, в мае или в июне… Каждый китайский партнер дает свои ставки, – рассказала сотрудница компании.

Она же добавила, что на данный момент попасть в тот же Суйфэньхэ можно, имея рабочую визу, но даже ее получить нелегко. В конце декабря открылась запись в Хабаровске на февраль. Цена на нее составляла не менее 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее издание сообщало, что впервые за три года границу с Китаем пересекла фура. 2021 года дальнобойщики могли только проехать пункт пропуска, оставить грузовой автомобиль или прицепить контейнер и покинуть территорию КНР. При этом график работы пунктов пропуска находится только на стадии формирования. Он зависит от многих факторов, в числе которых составление рекомендаций Роспотребнадзором и условий пропуска.

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