Хабаровская компания купила участок на Патрокле в 4 раза дороже стартовой цены

Небольшой участок земли в Приморье продали почти за 27 миллионов рублей. Фото: Вадим ПОПОВ

Компания из Хабаровска на аукционе выкупила участок во Владивостоке под торговлю в четыре раза дороже стартовой цены. Находится территория в районе Патрокла, а ее стоимость достигла почти 27 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Опубликовал итоги торгов ДОМ.РФ, а претендовали на 15 соток земли напротив ТЦ «Патрокл» 18 участников. Возможно, именно поэтому цена быстро выросла с 6,24 до 26,9 миллионов рублей. Теперь участок принадлежит ООО «Рост-Сервис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Следует отметить, что второе и третье предложение по цене на аукционе вносили владивостокские предприниматели. Ими были Юлия Санклер, занимающаяся продажей продуктов оптом, и транспортная компания ООО «Альфа-Кар Трак».

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