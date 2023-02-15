Гости уверенно начали игру. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» сразился с «Ак Барсом» 14 февраля во Владивостоке. Домашний матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Лидер конференции «Восток» не простил ошибок «моряков» и одолел приморскую команду. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Состоялся матч во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Соперник проявил характер почти сразу же после стартового свистка. Илья Сафонов уже на третьей минуте «распечатал» ворота Никиты Серебрякова – 1:0. Хозяева надеялись сравнять счет, но удача была на стороне гостей.

Во втором периоде «барсы» удвоили преимущество. Забил гол Артем Лукоянов – 2:0. Спустя некоторое время спортсменам «Адмирала» все же удалось взять ворота. Пустил шайбу в «яблочко» Александр Шевченко с передач Данила Файзуллина и Артема Гареева – 1:2. Однако под конец второй двадцатиминутки «Ак Барс» увеличили отрыв. Особо отличился Артем Галимов, а помогал ему совершить маневр Артем Лукоянов – 1:3.

Сразились команды 14 февраля. Фото: ХК «Адмирал»

Проявили себя «моряки» уже в третьем периоде. Ожидаемый гол спортсмены забили на четвертой минуте. Рудольф Червени филигранным ударом пронзил ворота соперника – 2:3. Хоккеисты «Адмирала» продолжали атаковать гостей и даже сняли вратаря за минуту до конца матча, но удача была на стороне казанцев. Итоговый счет – 2:3.

Следующая игра приморской команды с казанским «Ак Барсом» пройдет 16 февраля во Владивостоке. Начало домашнего матча в 19:30.

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