Мусорный полигон во Владивостоке не могут потушить уже сутки

Кадры с места происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожар на полигоне бытовых отходов во Владивостоке до сих пор не потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил 14 февраля в 13:05. По состоянию на 15 февраля, пожарные тушат огонь на площади около 500 квадратных метров. Справиться с ЧП непросто и вот почему:

– Сложность тушения заключается в том, что тление происходит глубоко внутри гор мусора, чтобы добраться до очагов возгорания, используется тяжелая техника обслуживающей организации, которая раскапывает мусор, после чего пожарными проводится проливка.

В ведомстве уточнили, что пламя тушат пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава. Также привлечены 14 единиц техники от Приморского экологического оператора.

В МЧС успокоили – угрозы распространения пожара на еще большую территорию нет. Редакция продолжит следить за развитием событий. Ранее «КП – Владивосток» публиковала кадры с места происшествия.

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