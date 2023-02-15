В соцсетях обсуждают опасность, нависшую над жителями Владивостока в центре города

Люди крайне возмущены увиденным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По центральным улицам во Владивостоке по-прежнему опасно ходить. Местные жители сообщают, что на крышах зданий висят огромные глыбы льда, представляющие потенциальную опасность для пешеходов. Кстати, совсем недавно один из таких кусков упал прямо на голову женщине. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Огромные сосульки расположились на крыше здания по улице Алеутской, 10, прямо в центре города. Почему никто не занимается их уборкой – неизвестно.

Сосульки на здании. Фото: @svodka_25.

Между тем в Муниципальном центре управления администрации Владивостока сообщили, что в самое ближайшее время наледь уберут специалисты.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:42

– Убрали опасную сосульку на Алеутской, 10! Сообщение о появлении опасной наледи на крыше здания по Алеутской, 10 команда МЦУ Владивостока обнаружила при мониторинге городских telegram-каналов. Специалисты администрации быстро связались с управляющей компанией, обслуживающей дом. Сосульку убрали, безопасности пешеходов ничего не грозит!

Между тем такая беспечность может привести к серьезным последствиям. Совсем недавно во Владивостоке завели уголовное дело по статье о халатности после того, как на голову 58-летней женщине упал кусок льда. Отвалился он с фасада здания на Океанском проспекте, 9. Случилось все еще в начале февраля. Огромная глыба льда пробила пострадавшей голову.

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