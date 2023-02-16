Волонтеры предполагают, что обидчиком ротвейлера из Артема мог быть мужчина

Лакки передает привет! Фото: @rottweiler_artem.

Все Приморье с замиранием сердца следит за историей пса из Артема. Ротвейлера в луже крови и с пробитой головой нашли на улице в Артеме. Кто мог так поиздеваться над животным – пока неизвестно. Тем временем волонтеры и просто неравнодушные приморцы спасают собаку. Лакки – так назвали животное – уже перенес не одну операцию. Его временные опекуны рассказали, что у них есть подозрения насчет обидчика пса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Состояние собаки понемногу стабилизируется. Пережив все тяготы, Лакки стал самостоятельно кушать, и аппетит у него, кстати, здоровский. Все остальные органы работают тоже хорошо. Более того, сотрудники клиники, где сейчас лечится пес, стали выводить его на улицу.

– На оперированную лапу Лакки наступает очень осторожно, помогая себе при ходьбе, но все же еще очень бережет ее.

По мере того, как собака восстанавливается, появляются интересные особенности. Например, накануне стало ясно, что его обидчиком вполне себе мог быть взрослый мужчина. Почему именно такой вывод сделали волонтеры?

– Во время прогулок он вполне адекватно ведет себя в отношении женщин и детей и здорово возбуждается, проявляя агрессию при виде взрослых мужчин. Как это будет проявляться дальше, поддается ли это поведение корректировке – это вопросы, на которые нам еще предстоит ответить в будущем. А пока мы с помощью прекрасных врачей клиники продолжаем заниматься восстановлением и лечением собаки. Что будет дальше, пока сложно предсказывать. Смотрим, слушаем, наблюдаем. И продолжаем сбор средств на лечение, операции, реабилитацию Лакки.

Напомним, что речь идет о несчастном ротвейлере, которого в плачевном состоянии на улице в Артеме обнаружили неравнодушные люди. Пес лежал в снегу, сложившись в клубок, истекал кровью и ждал своей смерти. Земля вокруг него была покрыта багряными пятнами.

После того, как собака оказалась в клинике, ветеринарный врач обомлел: у животного были переломлены череп, локтевая и плечевая кости, в лапе зияла пуля. И теперь ротвейлера Лакки спасают буквально всем Приморьем. Чтобы помочь собаке, можно пройти по ссылке.

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