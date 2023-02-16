Миллиардер Алексеев выкупил первый участок на Патрокле во Владивостоке для создания набережной

Бизнесмен Алексеев планирует обустроить пляж без партнеров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Миллиардер и глава DNS выкупил первый участок земли на Патрокле, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на telegram-канал Дмитрия Алексеева.

Первую сделку заключило АНО по развитию общественных пространств «Открывая море». Речь об участке, который находится по соседству с площадями собственника ООО «Другое дело». С этой компанией у Алексеева возник конфликт интересов: предметом спора выступила цена за участок, где бизнесмен планировал благоустройство.

– Мы договорились о нормальных условиях сделки, когда и не пострадала ее рыночная сущность, не ущемлены интересы собственников, и в то же время в сделку не заложено безумное желание обогатиться на общественных интересах, – сообщил Дмитрий Алексеев.

Как рассказал глава ООО «Другое дело», компания планировала развивать территорию совместно с инвесторами. Такая форма сотрудничества была предложена в том числе и главе DNS, но Алексеев намерен обустроить береговую линию в одиночку.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что региональный минстрой перевел несколько участков, среди которых есть интересующие бизнесмена площади, в зону Р-6. Это значит, что возвести на территории здания выше одного этажа не получится. О том, кто и зачем претендует на зоны бухт Соболь и Патрокл – в отдельном материале.

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