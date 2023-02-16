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НовостиВладивосток16 февраля 2023 1:41

Миллиардер Алексеев выкупил первый участок на Патрокле во Владивостоке для создания набережной

Известно как минимум об одной сделке, но ее детали не озвучены
Ростислав САХАЛИНОВ
Бизнесмен Алексеев планирует обустроить пляж без партнеров.

Бизнесмен Алексеев планирует обустроить пляж без партнеров.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Миллиардер и глава DNS выкупил первый участок земли на Патрокле, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на telegram-канал Дмитрия Алексеева.

Первую сделку заключило АНО по развитию общественных пространств «Открывая море». Речь об участке, который находится по соседству с площадями собственника ООО «Другое дело». С этой компанией у Алексеева возник конфликт интересов: предметом спора выступила цена за участок, где бизнесмен планировал благоустройство.

– Мы договорились о нормальных условиях сделки, когда и не пострадала ее рыночная сущность, не ущемлены интересы собственников, и в то же время в сделку не заложено безумное желание обогатиться на общественных интересах, – сообщил Дмитрий Алексеев.

Как рассказал глава ООО «Другое дело», компания планировала развивать территорию совместно с инвесторами. Такая форма сотрудничества была предложена в том числе и главе DNS, но Алексеев намерен обустроить береговую линию в одиночку.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что региональный минстрой перевел несколько участков, среди которых есть интересующие бизнесмена площади, в зону Р-6. Это значит, что возвести на территории здания выше одного этажа не получится. О том, кто и зачем претендует на зоны бухт Соболь и Патрокл – в отдельном материале.

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