Мужчину, который приставал к мальчику на Эгершельде, отправили на принудительное психиатрическое лечение

Мужчина поймал ребенка на улице в ноябре 2022 года. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела по факту совершения насилия над ребенком. Кадры домогательств до 8-летнего мальчика появились в социальных сетях и шокировали приморцев. Во время расследования выяснилось, что 33-летний нарушитель имеет психические расстройства, поэтому местного жителя отправили на принудительное лечение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестный поймал ребенка 16 ноября 2022 года. Произошло все на Эгершельде в районе дома Леонова, 64. Мужчина повалил школьника на землю и потянулся к лицу. Дальнейшие действия злоумышленника в региональном Следственном комитете описали как сексуальное насилие. Видеозапись происходящего появилась в соцсетях.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. По результатам психиатрической экспертизы было установлено, что у него психиатрические расстройства, а на момент домогательств он был невменяем. Специалисты сочли нарушителя опасным для общества и отправили на принудительное лечение.

ПО ТЕМЕ

Неизвестный поймал ребенка во Владивостоке, повалил на землю и начал приставать

Полиция проверяет видео из социальных сетей (подробнее)

Следком завел уголовное дело на мужчину, который домогался до школьника во Владивостоке

Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.