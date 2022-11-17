На данный момент с молодым человеком работают сотрудники органов. ФОТО: Следственный комитет Приморья.

Следственный комитет Приморья завел уголовное дело на мужчину, напавшего на ребенка во Владивостоке. В ведомстве сообщили, что 33-летний подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего школьника.

На данный момент с молодым человеком работают сотрудники СК. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что в полиции установили личность неадеквата и доставили его в отдел полиции № 4 УМВД Владивостока. Оказалось, что местный житель состоит на учете в психоневрологическом диспансере. К слову, об этом в курсе те, кто живут в районе Эгершельда. Они подчеркивали странности в поведении гражданина, которые наблюдали неоднократно.

Стоит отметить, что все началось с видео, которое разлетелось по социальным сетям. На записи около школы № 6 неизвестный мужчина схватил ребенка, повалил его на землю и начал потягиваться к его лицу, возможно, целовать школьника. В конце ролика раздвинул ноги 8-летнего.

ХРОНОЛОГИЯ:

Неизвестный поймал ребенка во Владивостоке, повалил на землю и начал приставать

Полиция проверяет видео из социальных сетей (подробнее)

Полиция установила личность мужчины, который приставал к школьнику во Владивостоке

Оказалось, что он состоит на учете в психдиспансере (подробнее)

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