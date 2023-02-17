Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение СФР по Приморскому краю перечислило свыше 482 млн рублей на выплату единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. С момента вступления в силу закона о едином пособии эту меру поддержки получили 30 628 семей и 780 беременных женщин.

Чтобы получить выплату, приморцам нужно подать заявление через портал «Госуслуги». При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Семьи, которые получают ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам, могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

В то же время если малыш появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года Отделение Социального фонда по Приморскому краю одобрило выплаты на 2 386 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022 года. Сумма выплат родителям превысила 262 миллиона рублей.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о новой мере соцподдержки для семей участников СВО в Приморье. Для детей, чьи отцы погибли или стали инвалидами во время участия в спецоперации, предоставляется выплата на строительство или покупку жилья.

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