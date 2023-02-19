Виновные в многострадальной судьбе владивостокского долгостроя получили приговоры

Проблему «комплекса Д» решали больше трех лет. Фото: АО «КПРК»

Еще в 2019 году два жилого дома в микрорайоне «Снеговая Падь», в частности, комплекс «Д», были признаны проблемными. Это было необходимо, чтобы появилась возможность выделить бюджетные деньги на продолжение строительства. Кажется, в участи многострадальных объектов нашли виновников. Во Владивостоке суд приговорил к 5 годам колонии общего режима учредителя и директора фирмы, которые похитили более 56 миллионов рублей во время строительства комплекса.

Как установил суд, с января по сентябрь 2015 года руководители организации заключили контракты с КППК «Приморкрайстрой» на поставку деталей крупнопанельного домостроения на сумму более 35 и 70 миллионов рублей. Но, получив предоплату, учредитель и директор просто потратили деньги на личные нужды. Эта сумма (предназначенная на закупку панелей для микрорайна) составила более чем 56 миллионов.

– С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск КППК «Приморкрайстрой» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 55 млн рублей.

Напомним, во Владивостоке продолжается помощь проблемным многоэтажкам. Последний долгострой микрорайона ввели в эксплуатацию летом 2022 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.