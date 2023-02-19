Родители растерзанного собаками мальчика на Камчатке получат 6 миллионов рублей

Бродячие псы – головная боль многих регионов России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семья восьмилетнего мальчика, которого насмерть загрызли собаки в Петропавловске-Камчатском, получит шесть миллионов рублей (по три на каждого родителя). Трагедия произошла осенью 2020 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Иск родителей удовлетворил суд столицы Камчатки в конце октября 2022 года, уточнили в краевой прокуратуре. Тело ребенка, напомним, нашли в районе порта в городе. Следователи быстро выяснили причину смерти: труп мальчика был искусан собаками. Восьмилетний Миша Т. гулял в этом районе, одет был в ярко-желтую куртку. Сначала поступило сообщение о его пропаже, потом нашлось и тело. Боль родителей не передать словами.

Ответчиком выступала МКУ «Служба благоустройства Петропавловск – Камчатского городского округа». Организация отказывалась платить и даже попыталась обжаловать октябрьский вердикт суда, но эту просьбу отклонили. Решение останется без изменений, поэтому теперь нет сомнений, что родители получат деньги.

Бездомных собак в том районе отловили сразу же. К тому же, ЧП запустило цикл мероприятий по борьбе с безнадзорными животными. Однако на Камчатке продолжаются нападения на детей. В феврале прошлого года пес вцепился в шею девочки в Елизовском районе. Зимой 2023 года произошло почти аналогичное нападение.

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Состояние камчатской первоклассницы, попавшей в реанимацию из-за нападения собаки, стабилизировалось

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