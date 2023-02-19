В правительстве Приморья планируют решить проблему обманутых пайщиков ЖСК «Хасанский» до конца 2023 года

Обманутые пайщики получат ключи от квартир, но неизвестно когда. Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблему обманутых пайщиков ЖСК «Хасанский» в приморском Артеме намерены решить до конца 2023 года. Самый оптимальный план должен быть принят до конца месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое правительство.

Как отметил директор Фонда защиты участников долевого строительства Александр Подольский, проблемным долгостроем организация занимается больше двух лет. Предпринимались попытки достроить объект как за счет инвесторов, так и за счет безвозмездного финансирования из федерального бюджета, но, к сожалению, обеим затеям не было суждено сдвинуться с мертвой точки.

– ЖСК – это когда физические лица объединяются, чтобы построить дом. Речь идет о доме на 120 квартир, в котором продали лишь 68. Именно на эту сумму и были выполнены строительно-монтажные работы. Остальные квартиры не продавались, поэтому и финансирования для достройки объекта у граждан не оставалось, – отметил Подольский.

Вопрос должен быть решен к 2023 году – это требует региональное правительство. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», о таких амбициях краевых властей заявили на очередном собрании ЗС ПК в ноябре минувшего года. Вариантов несколько. ДОМ.РФ, пояснил Подольский, в деньгах для ЖСК отказал (пайщики планировали запустить процедуру банкротства и покрыть расходы из федеральной казны).

–Чтобы не заводить ситуацию в тупик, решили поискать другие варианты решения проблемы <...> Рассматривается вариант выплаты компенсаций и вариант предоставления компенсационных квартир. Ранее фонд помог достроить ряд домов в Артеме и в качестве компенсации получил там жилье. Есть 22 квартиры, которые могут быть переданы участникам кооператива, но, учитывая, что граждан – 68, это не решит вопрос. Поэтому и нужны искать иные механизмы, – заявил Александр Подольский.

Окончательное решение фонд предложит через месяц. В правительстве потребовали не затягивать. Проблемными остаются многие недострои, например, ЖСК «Остров». Ранее мы рассказывали о том, что приговор получили виновные в многострадальном судьбе комплекса «Д» микрорайона «Снеговая Падь». Руководители фирмы-подрядчика получили по пять лет колонии за хищение.

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