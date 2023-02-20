«Адмирал» до последнего боролся с соперником. Фото: ХК «Адмирал»

Матч «Адмирала» и «Автомобилиста» состоялся 19 февраля во Владивостоке. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморская команда упорно боролась с уральцами, но одержать победу спортсменам так и не удалось. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Весь первый период «моряки» играли в большинстве из-за удалений соперника. Однако открыть счет приморским хоккеистам так и не удалось. «Распечатал» ворота Алексей Макеев – 0:1.

Во второй двадцатиминутке уральцы больше следили за дисциплиной. Увеличить отрыв они смогли лишь спустя некоторое время. Удвоил преимущество Стефан Да Коста – 0:2.

Вернули интригу в матч хозяева уже в третьем периоде. Филигранным ударом отправил шайбу в ворота гостей Александр Шевченко, а помогал ему совершить маневр Антон Берлев – 1:2. За голом последовало удаление Берлева. Соперник воспользовался преимуществом, реализовал большинство Кертис Волк – 1:3. Еще больше увеличил отрыв от «моряков» Алексей Макеев в последние минуты матча – 1:4.

Повторить успех прошлого матча приморским спортсменам не удалось. Фото: ХК «Адмирал»

Следует отметить, что во время прошлой игры «Адмирал» одержал победу над «Автомобилистом». Приморская команда находится на 7 месте в турнирной таблице конференции «Восток» с 73 очками, а еще одна победа позволит «морякам» выйти в плей-офф впервые с 2016 года.

Следующий матч состоится 23 февраля, а соперником приморцев станет хабаровский «Амур».

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