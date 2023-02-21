Перцовкой в лицо: на Камчатке малолетние вандалы получат срок за разбой в доме пожилого мужчины

Школьники также забрали банковскую карту и два телефона. Фото: принтскрин видео.

В Петропавловске-Камчатском завели уголовное дело на подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Их обвиняют в разбое с проникновением в чужой дом, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатскому краю, с целью наживиться школьники договорились проникнуть в дом 62-летнего местного жителя. Свой коварный план они осуществили с 14 на 15 февраля, ворвались в его жилище, распылили в лицо мужчины перцовый баллончик и избили. Устранив «помеху», подростки похитили около 11 тысяч рублей, банковскую карту и два мобильных телефона.

Спрятались нарушители в арендованном помещении, однако сотрудникам полиции удалось их найти. Свою вину парни отрицать не стали, сейчас они находятся под стражей. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. В пресс-службе ведомства «Комсомолке» рассказали, что им грозит до десяти лет лишения свободы. Представители Следственного комитета добавили, что подростки из обычных семей, неблагополучными их назвать нельзя.

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