«Защищал Родину и людей»: участника СВО из Приморья наградили посмертно

За мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во Владивостоке орден Мужества посмертно вручили герою, самоотверженно сражавшемуся в зоне СВО. Награду погибшего Евгения Цыганяко забрали родители. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Евгению было 40 лет, его мобилизовали в Уссурийске и отправили с другими бойцами в новые регионы России. 11 января он погиб в Донецкой Народной Республике, защищая Родину и людей. А 11 февраля его похоронили на аллее Героев Морского кладбища Владивостока.

Родители героя – Татьяна и Валерий Цыганяко. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Указ о награждении подписал Владимир Путин. В документе от 14 февраля сказано, что военнослужащий приморец награжден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Забрали орден Татьяна и Валерий Цыганяко, родители Евгения. Его торжественно вручил заместитель главы администрации Владивостока Евгений Бавин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморского края отправился в зону СВО, чтобы доставить партию спецтехники и снаряжения для наших бойцов. Также он вручил им государственные награды.

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