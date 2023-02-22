Лжедилер из Приморья пытался скрыться в Ереване после аферы

Злоумышленника задержали в аэропорту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правопорядка задержали приморца прямо в международном аэропорту Владивостока. Злоумышленник пытался улететь в Ереван с крупной суммой денег. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поймать нарушителя удалось благодаря заявлению 28-летнего местного жителя. В участке он рассказал, что его приятель предложил помочь в продаже трех автомобилей, стоимость которых была выше 8 миллионов рублей. Однако он продал только Hyundai Santa Fe и Mercedes Benz AMG GLA, не передал деньги и перестал выходить на связь.

Во время расследования полицейские узнали личность и местонахождение 26-летнего приморца. Он пытался улететь в Ереван с вырученными деньгами, но его план прервали сотрудники уголовного розыска, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

На мужчину заведено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере (часть 4, статья 159 УК РФ). Ему грозят лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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