В Приморье утвердили штрафы за купание в запрещенных местах

Максимальный размер штрафа - две тысячи рублей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Приморье в среду, 22 февраля, состоялось заседание Законодательного Собрания. Депутаты приняли важное решение, касающееся купаний в запрещенных местах, а именно – утвердили штрафы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Зампредседателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергей Ищенко напомнил, что за купание в местах, где есть щиты с запрещающими знаками и надписями, грозит как минимум предупреждение, а как максимум штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

Протоколы о нарушении правил будет составлять административная комиссия вместе с сотрудниками полиции.

Напомним, что новые меры ввели для того, чтобы пресечь беспечное отношение жителей и гостей края к купанию. За минувший сезон 2022 года в акваториях Приморья утонул 41 человек.

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