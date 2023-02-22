Проблему с бездомными собаками в Приморье хотят решить радикальным способом

По мнению депутатов, система ОСВВ работает не эффективно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморские депутаты отправили обращение в адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с предложением откорректировать закон об обращении с безнадзорными животными. По их мнению, беспризорные собаки продолжают вредить жителям края, и ситуация только накаляется, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Депутаты считают, что система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) работает не так эффективно, бездомных животных не становится меньше. Агрессивные животные должны пожизненно находиться в приютах до наступления естественной смерти или пока их кто-нибудь не заберет, но на все это требуются деньги из регионального бюджета.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрея Андрейченко, в 2022 году расходы превысили сто миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем было в 2021 году. Более того, депутаты восемь раз меняли региональный закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными», но этого оказалось недостаточно для решения проблемы.

Приморские депутаты предлагают подкорректировать Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и рассмотреть возможность умерщвления гуманными способами агрессивных собак.

– Мы уверены, что агрессивных собак, которые признаны таковыми комиссией, нужно усыплять. Возвращать их в среду обитания нельзя, а содержать всю жизнь в приюте негуманно и небезопасно, потому что они будут причинять вред другим животным, а также персоналу, который за ними ухаживает. Кроме того, это стоит немалых денег, и их лучше потратить на то, чтобы устраивать в семьи неагрессивных животных, на стерилизацию, вакцинацию, чипирование и другие нужды, – отметил Андрей Андрейченко.

С таким же предложением выступил и биробиджанский депутат Иван Проходцев.

Напомним, что в начале февраля в селе Чугуевка бездомные собаки напали на трех школьников в возрасте 10, 12 и 13 лет. Позже выяснилось, что в этот же день животные набросились на 14-летнюю девочку. Из-за этих случаев было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ, а в Чугуевском районе ввели режим ЧС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.