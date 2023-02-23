После ремонта в учреждении появятся новые творческие направления. Фото: администрация Партизанского муниципального округа.

В Приморье в 2023 году еще один важный культурный объект отремонтируют по нацпроекту. На капитальный ремонт дома культуры в селе Хмыловка Партизанского района из краевого бюджета выделили около двух миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве края, специалисты обновят фасад здания и все внутренние помещения. Рабочие уже приступили к демонтажу электропроводки, а старые окна и двери в скором времени заменят на новые. В доме культуры также отремонтируют стены и потолки, установят современное освещение.

Специалисты уже приступили к ремонту здания. Фото: администрация Партизанского муниципального округа.

Зампредседателя правительства края, министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова отметила, что до начала ремонта в доме культуры занимались различными направлениями искусств более 60 человек:

– После модернизации этот объект станет намного комфортнее, благодаря чему интерес к творческому развитию у населения еще больше возрастет. В этом и есть главная цель масштабных преобразований, которые ведутся в учреждениях культуры по всему краю – предоставить приморцам, проживающим в удаленных селах и поселках, такие же возможности, как и у горожан, для самореализации в культурной сфере.

До начала работ в доме культуры работали вокально-инструментальные группы, танцевальные клубы, рок-группы, кружки декоративно-прикладного творчества и театральный. Как рассказала начальник управления культуры Партизанского муниципального округа Анастасия Шевкун, после ремонта не только появятся новые творческие направления, но и значительно увеличится штат сотрудников.

Модернизацию объекта проведут по нацпроекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда».

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