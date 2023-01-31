«Что поделать, азарт»: даже таксисты рыбачат на машинах во Владивостоке, несмотря на запреты

Специалисты выписывают протоколы. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как в Приморье запретили выезд на лед, однако местных жителей это совсем не останавливает. В поисках наживы рыбаки продолжают нарушать закон и оставляют свои авто на замерзших водоемах, будто не беспокоясь о том, что те могут уйти под воду. А ведь таких случаев было немало, например, 27 января напротив Коврижки машина частично потонула, но ее удалось вызволить из ледяного плена.

Для безопасности самих же рыбаков специалисты ГИМС МЧС России, городская полиция и административная комиссия проводят рейды. В этот раз к ним присоединился корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток», чтобы своими глазами посмотреть, как работают эксперты.

Запрыгнув в судно на воздушной подушке от «Санаторной», мы двинулись в путь искать нарушителей. Проехав всего пару минут, заметили несколько машин на акватории Амурского залива, а вот их хозяева при виде нас решили дать по газам. И все же одному рыбаку не повезло, наверное, был слишком увлечен «охотой».

Были на льду и законопослушные рыбаки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Как только к мужчине подошли проверяющие, с тяжелым вздохом он бросил удочку и по просьбе ревизоров отдал документы, после чего ему вручили протокол.

– Где знаки, что на лед выезд запрещен? – возмутился рыбак.

Однако жителей и гостей города неоднократно предупреждали о том, что появляться на замерзших морях, реках и озерах на автомобилях категорически запрещено законом, а специалисты не первый день проводят рейды.

В километре от острова Скребцова рыбаков было еще больше: кто-то дошел от берега пешком, другие приехали на легковушках и грузовиках. Рыбачил и водитель таксомоторной компании, который поспешил уехать, заметив специалистов, а его примеру вскоре последовали и другие приморцы. И вновь удалось задержать одного нарушителя, ему мы тоже вручили протокол.

Специалисты отправились на рейд в районе острова Скребцова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– О запрете знаю, но что поделать, это все азарт. Я выезжаю на лед, когда он толстый и все накатано. В этом месте бывает много рыбы, также на Тавричанке и в районе острова Русский.

Отдохнуть от работы приехал и сотрудник таксомоторной компании. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Но в этот раз мужчине не повезло с уловом, в чем он сам и признался: возле лунки лежало чуть больше десяти мелких рыбешек. Сразу возник вопрос: стоят ли эти крохи того, чтобы потом выплачивать штраф?

С уловом рыбакам не везет. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Сегодня у нас был очередной рейд для пресечения и профилактики выезда автомобилей на территорию Амурского залива. Составили два протокола по статье 3.12 части 2 закона 44 об административных правонарушениях в Приморской крае. Минимальное наказание – тысяча рублей, но при повторном нарушении штраф может увеличиться до трех тысяч, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС главного управления МЧС по приморскому краю Евгений Козлов.

И ведь это далеко не все. В середине января на льду сгорел автомобиль. Водители решили устроить гонки на замерзшей акватории Уссурийского залива, чуть не посбивали рыбаков, а итогом этого развлечения стало столкновение.

Специалисты не только наказывали нарушителей, но и проводили с рыбаками профилактические беседы, раздавали памятки о том, как помочь людям, попавшим в беду на льду, и напомнили номера экстренных служб.

Памятка на случай, если кто-то попал в беду. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– В этом году на замерзшей акватории произошло не менее пяти ЧП, до сих пор одна из машин находится во льду в районе Скребцова. Пожилого водителя доставили на берег, а автомобиль не удалось.

А пока «выловленные» инспекторами мужчины готовятся раскрыть кошельки и оплатить штрафы, мы напомним – выявить рыбаков-нарушителей помогают квадрокоптеры с видеокамерами, тепловизорами и приборами ночного видения, которые фотографируют номера машин и отправляют данные административной комиссии.

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