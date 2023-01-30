Скинул утром фото бирки: продолжение доброй истории про полицейских, которые доставили супружескую пару в роддом

Полицейские помогли мужчине добраться сквозь пробки к жене, у которой начались преждевременные роды.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье вечером 26 декабря сотрудники ДПС Леонид Баринов и Владимир Михайлов возвращались с рабочей смены припарковать патрульные авто на место, как вдруг сквозь толпу машин к ним подбежал мужчина с просьбой помочь. «Выручите, жена рожает». Пробки на Некрасовском путепроводе – классическая история для Владивостока, так вышло и в тот день.
Не оставлять же человека в такой ситуации, включили мигалки и поехали в роли сопровождающих сначала забрать жену из дома, а потом уже в роддом. Правда вот не обошлось без приключений. При перестроении торопившегося мужчину подрезал автомобиль, и он въехал в сугроб. Инспекторы и здесь не оставили в беде, Владимир Михайлов помог выбраться.
– Сначала нужно было доехать до Днепровской, а это неблизко, а потом в Перинатальный центр – на другой конец города. Мужчина еще и сам хотел отвезти жену, но куда по таким пробкам? Я предложил помощь. Что же, давил по газам. Было ли страшно? Конечно, переживал. Дороги ведь скользкие, приходилось быть в два раза внимательнее. К счастью, добрались без происшествий, я даже время засек – 12 минут, – рассказал «Комсомолке» Леонид Баринов.
Молодой отец поблагодарил полицейских Леонида Баринова и Владимира Михайлова.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Когда доехали до Перинатального центра, полицейские обменялись с мужчиной телефонами. Он также добавил, что Леонид умело управлял автомобилем на скользкой дороге при плотном потоке машин в вечернее время.
– На следующее утро я получил от счастливого отца фотографию бирки. Малышка родилась крепкой и здоровой. Ей дали очень красивое имя – Маргарита.
На практике Леонида такое с ним случилось впервые. Но «Комсомолка» рассказывала о подобном случае, который произошел в октябре 2020 года. Тогда женщина чуть было не родила в такси, но полицейские включили сирену и световые сигналы, помогли машине с роженицей выбраться из пробки и сопроводили ее до роддома.
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