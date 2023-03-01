В Приморье подросток, смертельно ранивший товарища в бедро, пойдет под суд

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Артема. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, которое повлекло смерть человека. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, все произошло 1 января 2023 года в Артеме. Около дома на улице Ленина поссорились подростки. Причиной конфликта стала личная неприязнь обвиняемого к 15-летнему знакомому. Конфликт достиг точки кипения, в итоге юноша ранил товарища ножом в бедро, после чего тот умер от большой потери крови.

Подростка заключили под стражу 3 января. Изначально на него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), во время расследования его переквалифицировали в часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека). Теперь юноше грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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