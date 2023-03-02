В Приморье отловили тигра, держащего в страхе жителей северных районов

Около года он грыз собак в селах края.

На протяжении года жители северных районов Приморья живут в страхе из-за тигра, который часто выходит к людям и грызет питомцев. Не так давно от клыков хищника пострадала собака Дина, от которой не осталось ничего кроме хвоста и головы с ошейником. Но в ночь на 2 марта специалисты охотнадзора отловили полосатого хищника и сейчас решают его дальнейшую судьбу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира в Приморье, тигр попал в ловушку в районе села Знаменка. Здесь он был частым гостем, по ночам бродил по улицам населенного пункта и нападал на собак.

Разрешение на его отлов специалисты получили от Росприроднадзора еще в прошлом году, но его долго не могли поймать. Одна из причин заключается в том, что местные не прислушивались к рекомендациям специалистов и выпускали своих питомцев на улицу, когда темнело.

По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового, сейчас хищник выглядит упитанным, а каких-либо травм на его теле нет. Но его все равно осмотрят ветеринары реабилитационного центра «Тигр», после чего специалисты решат, что делать дальше: на какое-то время оставить животное в учреждении или сразу выпустить в малонаселенную местность.

– Мы уже подобрали участок с большой плотностью копытных животных, где нет других самцов тигра, – добавил Алексей Суровый.

Об этом тигре «Комсомолка» уже писала ранее. Предположительно, он съел около 30 собак, но не исключено, что жертв намного больше.

Министр лесного и охотничьего хозяйства региона Константин Степанов добавил, что из 600 амурских тигров, обитающих в Приморье, конфликтные ситуации создают около 2% популяции.

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