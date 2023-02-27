В Уссурийске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Полиция проводит проверку, предстоит установить все обстоятельства происшествия. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В Уссурийске на Новоникольском шоссе случилась страшная авария, Toyota Crown выехала на встречную полосу и на полной скорости врезалась в автомобиль LADA 212140. Виновник аварии не пострадал, но его рисковый маневр стоил жизни 63-летнего водителя «Лады», его 62-летнюю пассажирку госпитализировали.

Что осталось от автомобиля LADA 212140. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Оказалось, что 36-летний владелец «Тойоты» сел за руль пьяным. То, что осталось от его автомобиля, поместили на временную стоянку. Сотрудники полиции выяснили, что приморец водит авто с 2004 года и за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Toyota Crown выехала на встречную полосу. Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

– По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийное опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о смертельном ДТП на автодороге «Хабаровск – Владивосток». Водитель и пожилой пассажир легковушки скончались от травм.

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