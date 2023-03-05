В Приморье осудят молодую женщину за убийство отца

Отец и дочь поссорились в декабре 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия произошла в поселке городского типа Лучегорске Пожарского района. Пьяная молодая женщина убила собственного отца. Суд определит ее судьбу в ближайшее время. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в СУ СК России по Приморскому краю, 23-летняя девушка жила в квартире с отцом в Лучегорске. По версии следствия, в декабре 2022 года нарушительница была дома в состоянии алкогольной опьянения, как вдруг между ней и 52-летним мужчиной произошла ссора. В порыве ярости злоумышленница нанесла ему сильный удар в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела завершилось. Суд вынесет приговор обвиняемой в убийстве (часть 1, статья 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.

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