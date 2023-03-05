«Легенда №17»: приморцы оценили спортивную форму губернатора

Яркое спортивное событие прошло 5 марта. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Более 100 приморцев собрались в воскресенье, 5 марта на соревнованиях по зимнему триатлону «Дерсу Узала». Проходило мероприятие на базе «Синегорье», а принял в нем участие даже губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Любители активного отдыха могли выбрать любую из дистанций: бег два километра, велосипед четыре километра или ходьба на лыжах четыре километра. Участниками спортивного события могли стать все желающие, независимо от возраста.

Участвовали в соревнованиях все желающие. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Открывал триатлон глава Приморья, а после он и сам прошел все дистанции под 17 номером, сообщили в правительстве края. В конце мероприятия все спортсмены и любители собрались на награждении. Победители троеборья получили медали и кубки, а самые маленькие участники – сладкие призы. Видеозапись с места событий появилась на сайте правительства края и в социальных сетях. Как заметили местные жители, за участие наградили и губернатора края, который занял почетное третье место.

Олег Кожемяко прошел все три дистанции. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

– Вот это легенда номер 17, – пишут приморцы в соцсетях.

Олег Кожемяко сказал, что проходит мероприятие уже второй раз в Арсеньеве, но с каждым годом оно все больше объединяет местных жителей.

– Мы сами из Анучино, уже второй год проводим выходные за зимними видами спорта. Для нас главное – участие, атмосфера, получить радостные эмоции. Немного грустно, что заканчивается зима, – поделились впечатлениями участники соревнований.

Участники могли выбрать любую дистанцию. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

После триатлона всех спортсменов и любителей ждали сытные блюда из полевой кухни и горячий чай.

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