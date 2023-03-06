«Хана машине»: серьезная авария произошла во Владивостоке

ЧП случилось в районе Постышева. Фото: Сергей ГАПОН

Минувшим вечером воскресенья во Владивостоке произошло жесткое ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля, один из которых Chaser. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось в районе Постышева. У обочины в сторону выезда из города стояла припаркованная фура. Именно в нее влетел неуправляемый автомобиль марки Toyota Chaser. По каким причинам водитель не совладал с транспортом – еще предстоит выяснить. Не исключено, что решающим фактором стало мокрое и скользкое дорожное покрытие, а также несоблюдение скоростного режима в сложившихся условиях.

Автомобиль в момент столкновения, как говорят очевидцы, развернуло, и он влетел под длинномер левой стороной, водительская не пострадала.

– Он влетел раньше 21:45, чуть выше, у поворота на Бам, стояла фура (другая) на аварийках. Возможно, уходил от столкновения с ней, а попал под припаркованную, – предположили пользователи социальных сетей.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит сотрудникам полиции.

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