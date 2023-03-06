Хоккеисты боролись за победу во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Третий матч в плей-офф «Адмирала» и «Салавата Юлаева» прошел во Владивостоке в воскресенье, 5 марта. Болельщики заполнили все трибуны, ведь в последний раз «моряки» боролись за Кубок Гагарина в сезоне 2016-2017 года. Несмотря на сильного соперника, удача была на стороне приморцев. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С первых минут игры уфимцы активно атаковали. «Моряки» блокировали все удары, поэтому двадцать минут прошли без голов и удалений.

Уфимцы активно атаковали. Фото: ХК «Адмирал»

«Распечатал» ворота Артем Пименов на 38-й минуте матча, а спустя еще минуту Николай Кулемин удвоил шансы на победу «Салавата Юлаева» – 0:2 в пользу гостей.

Особо отличился Динар Хамидуллин. Фото: ХК «Адмирал»

Вернуть интригу удалось спортсменам «Адмирала» уже в третьем периоде. Филигранным ударом отличился Динар Хамидуллин – 1:2. «Моряки» не на шутки разошлись и показали характер, ведь спустя некоторое время Евгений Лисовец «пронзил» ворота соперника. Помогал ему совершить маневр Артем Гареев, который заработал ассистентский балл – 2:2.

В овертайме инициатива шла со стороны гостей, они перебросали хозяев почти в два раза. Однако удача все же была на стороне приморских хоккеистов. Под громкие крики болельщиков Юрий Паутов метнул шайбу и принес победу «Адмиралу» – 3:2 в овертайме.

– Эмоции немного переполняют, сумасшедший матч, сумасшедший камбэк, я горд за ребят. Я редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать? Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. В принципе, играли хорошо. Два нелогичных гола, две пропущенных контратаки, но вытащили матч, подарили большой праздник болельщикам хоккея Владивостока, – прокомментировал игру главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

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