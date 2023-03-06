Предназначена выплата на покупку жилья. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Чукотки смогут получить единовременную выплату, размер которой достигает почти три миллиона рублей. Предоставляется она тем, кто планирует переезд в другой регион страны. Однако получить ее не так уж и просто. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Размер выплаты на покупку жилья составляет более 2,9 миллиона рублей, а право на ее получение имеют только те, кто живет один. Следует отметить, что это не единственное условие для получение финансовой поддержки. Претендовать на средства могут лишь те, кто родился до 1 января 1954 года.

– Люди, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Чукотки в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности, занимаемом на основании договора социального найма или ордера на жилое помещение по состоянию на 1 января 2019 года, – уточнила последний пункт списка начальник управления соцподдержки населения Чукотки Валерия Мезико.

Как сообщили в правительстве автономного округа, в этом году подали заявления на получение средств два человека, а на реализацию программы в 2023 году предусмотрено 29,4 миллиона рублей. В прошлом году выплату на переселение в другие регионы получили 12 жителей Чукотки, а их общая сумма составила 29,7 миллиона рублей.

Для участия в программе необходимо обратиться в отдел социальной поддержки населения по месту своего жительства.

ПО ТЕМЕ

Пару миллионов рублей получат приморские учителя за переезд в глубинку

Выплата будет проходить в рамках президентской программы (подробнее)

Сотни семей на Чукотке получат специальное пособие в 2023 году

Положена новая социальная выплата на Чукотке не всем (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.