В перечень программы входят 37 вакансий в Приморском крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году Приморье вновь присоединится к президентской программе «Земский учитель». В рамках нее учителя, переехавшие в деревни и села, смогут претендовать на единовременную выплату в два миллиона рублей. Потратить эти деньги можно на любые цели, рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве образования Приморья рассказали, что в крае утвержден перечень должностей, за замещение которых педагоги смогут получить выплаты. Входят в него 37 рабочих мест.

Требуются учителя математики в школы сел Чернышевка, Заветное, Благодатное, Ариадное, Славянки, Орехово и Дальнегорска. Кроме того, преподаватель физики необходим средней школе Орехово.

Учителям русского языка и литературы будут рады в школе №71 поселка Трудовое, №2 города Дальнегорска, №1 и №2 Большого Камня, №17 села Лукьяновка, №2 поселка Липовцы, №2 в Славянке, №1 в Пограничном, а также в учебных заведениях сел Новолитовск и Рождественка.

Преподаватели английского языка нужны в школе №70 поселка Трудовое, основной общеобразовательной школе села Терней, средней школе села Ариадное, школе №2 города Дальнегорска, школе №2 села Буссевка, школе №17 села Лукьяновка, средней общеобразовательной школе села Первомайское.

Вакансия учителя истории и обществознания свободна в средних школах сел Новолитовск и Орехово, а преподавателя физики – в Екатериновке, Краскино и Новосысоевке.

Педагогов начальных классов планируют трудоустроить в школе №2 Дальнегорска, а также в селах Поречье и Орехово. Учителю химии готовы предложить работу в школе №3 Большого Камня, а географии – в Славянке. Также требуется преподаватель физики и информатики в средней общеобразовательной школе села Владимировка

Следует отметить, что президентская программа была создана, чтобы мотивировать учителей работать в глубинке.

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