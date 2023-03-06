Олимпийскую чемпионку с Камчатки с лыжной гонки унесли на носилках

О своем состоянии девушка рассказала в социальных сетях. Фото: социальные сети Вероники Степановой.

В Архангельской области во время лыжного марафона на 30 километров на соревнованиях «Чемпионские высоты» сразу после финиша стало плохо олимпийская чемпионке с Камчатки Веронике Степановой. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Матч ТВ».

В социальных сетях Вероника кратко рассказала о своем состоянии. Чувствует она себя хорошо, но подробности раскрывать не планирует, обсуждает их только с врачами и тренером.

Как рассказал телеканалу «Матч ТВ» главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман, у девушки произошел мышечный спазм, из-за чего ей назначили спазмолитики. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

– Спасибо всем, кто помог и переживал. Доехала до финиша потому, что раз уж вышла на старт, то сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо этому учиться. Никакой гордости, что дотерпела, не испытываю. 30 километров классикой я никогда раньше не бегала. Отрицательный опыт – это тоже опыт, – поделилась Вероника.

Вероника Степанова была участницей Олимпийских игр 2022 года, которые проходили в Пекине. В соревнованиях по спринту в свободном стиле девушке не хватило лишь нескольких секунд, чтобы попасть в финал, но ее волевые качества помогли женской сборной завоевать «золото».

Напомним, что в январе девушка участвовала в Чемпионате войск нацгвардии РФ по лыжным гонкам и служебному двоеборью и дважды одержала победу.

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