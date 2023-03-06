Работы закончат к середине марта. Фото: КГУП «ПЭО».

Во Владивостоке на мусоросортировочном комплексе в районе улицы Холмистой запустят новый пресс. Произойдет это в середине марта, а данная мера позволит перерабатывать в два раза больше отходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Модернизация позволит перерабатывать не 200 тонн, а 350-400 тонн отходов всего за одну смену. Это около 80 процентов мусора, который за сутки попадает на сортировку. Благодаря этому снизится и объем захоронения отходов, сообщили в правительстве Приморья.

Как рассказал начальник отдела сортировки комплекса Алексей Базыленко, ведутся пуско-наладочные работы, а дополнительная площадка уже обустроена. Кроме того, на объекте установили оборудование для дробления стекла и прессовки алюминиевых банок, запустили мобильную дробильную установку для измельчения крупногабаритных отходов.

В Приморье станет меньше мусора.Фото: КГУП «ПЭО».

Как добавил Алексей, в планах комплекса обрабатывать 100 процентов полимерного сырья и формировать на территории края вторичные материальные ресурсы.

ПО ТЕМЕ:

Гендиректор Приморского экологического оператора: «Мы не злобный карлик, которому нужны деньги»

Владимир Латышев рассказал о недобросовестных перевозчиках и строительстве комплекса по переработке отходов (подробнее)

Гендиректор ПЭО раскрыл правду о бывшем мусорном полигоне Владивостока

Приморский экологический оператор сказал, что предприятие эксплуатирует Горностай (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.