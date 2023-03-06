В Приморье завершились поиски 11-летнего мальчика

Подробности поисков как всегда держатся в тайне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поиски 11-летнего подростка из Приморского края завершены. Об этом сообщили в «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К вечеру понедельника, 6 марта, стало известно, что Кирилл Ц. найден. О том, при каких обстоятельствах удалось обнаружить мальчика, – неизвестно. Волонтеры поискового отряда по традиции не раскрывают подробностей, зато в социальных сетях уже появилась фотография с заветными надписями «Найден! Жив!».

Напомним, что ребенок пропал накануне, 5 марта, - просто ушел из дома и не выходил на связь с родителями. К поиску подключился «Примпоиск» и неравнодушные жители Артема, именно здесь и проживал мальчик.

Немногим ранее «Комсомолка» сообщала, что в Приморье завершились поиски парня с татуировкой на ключицах. Подросток пропал еще 4 марта, но, к счастью, поиски увенчались успехом.

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