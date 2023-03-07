Весной 2022 года 209 охотников нарушили правила добычи дичи. Фото: Правительство Приморского края

Весенняя охота на водоплавающую дичь с использованием подсадных уток откроется в Приморье с 11 марта. Вводиться разрешение будет постепенно в различных населенных пунктах края, поэтому основная охота стартует с 25 марта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в правительстве края, добывать селезней уток и гусей можно будет с 25 марта в Лазовском, Хасанском, Ольгинском, Партизанском, Артемовском, Находкинском и Уссурийском округах, а также в Надеждинском, Шкотовском районах и городском округе ЗАТО Фокино. Охота на вальдшнепа в южных районах Приморья будет разрешена немного позже, с третьей субботы апреля.

Центральной зоной Приморья считаются Анучинский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Кавалеровский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский, Арсеньевский, Дальнегорский округа и Дальнереченский, Михайловский, Кировский, Спасский районы. Именно в них сезон охоты на селезней и гусей откроется с 1 апреля, а на вальдшнепа – с 15 апреля.

В северной зоне края, то есть в Красноармейском районе, Пожарском и Тернейском округах, охота на уток и гусей будет разрешена с 8 апреля, а на вальдшнепа – с 29 апреля.

Следует отметить, что охотники должны помнить об определенных запретах, например, на использование любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения, электронных устройств, имитирующих звуки животных, и так далее.

К разрешенным объектам охоты в Приморье относятся: вальдшнеп, гуменник, гусь белолобый, кряква (черная, обыкновенная), чирок-трескунок, серая утка, касатка, гага обыкновенная, синьга, каменушка, гоголь обыкновенный, свиязь, красноносый нырок, хохлатая чернеть, крохали (за исключением чешуйчатого), шилохвость, широконоска.

В правительстве края добавили, что весной прошлого года 209 охотников нарушили правила добычи дичи, 15 из них поплатились за свои ошибки лишением прав.

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