«У меня чуть сердце не остановилось»: жительница Приморья зашла на кухню и обомлела

Ольга зашла на кухню и ее взгляд привлекло темное пятно под потолком. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В последнее время экзотические животные, насекомые и пресмыкающиеся – не редкость для многоэтажек. Люди заводят себе необычных домашних любимцев, но порой от этого страдают соседи. В этот раз в центре внимания оказалась история жительницы Фокино, которая у себя на кухне обнаружила непрошенного гостя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ольга зашла на кухню, и ее взгляд привлекло темное пятно под потолком. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это паук. Размеры насекомого впечатляли: животина совсем не похожа на обычных маленьких пауков, которым свойственно иногда появляться в квартирах.

– Похоже, сбежал у кого-то из террариума, – рассказала о своих догадках женщина.

Посмотреть на незваного гостя сбежалась вся семья, в этот момент дома были только Ольга и двое детей. Пока домашние с интересом и осторожностью рассматривали паука, он свалился с потолка прямо на сковородку.

– Крику было на всю улицу. Накрыли его крышкой. Позвонила мужу, он сказал не убивать, приедет и посмотрит, что за зверь этот паук.

Теперь паук сидит в банке и ест мух. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Судя по всему, теперь экзотический гость будет жить со своей новой «семьей». На следующий день паука усадили в банку и стали кормить мухами. Их Ольга нашла на балконе – на улице потеплело, и насекомые потихоньку просыпаются.

– Сидит, ест мух. Личность пока не установлена, – пошутила Ольга.

Выглядит пугающе. Фото: КП – Владивосток

Подобные ситуации уже происходили в Приморье. Так, например, на Нейбута во Владивостоке местные жители заметили огромную змею, которая обвилась вокруг ветки на дереве. Тогда люди предположили, что это питон, который вырвался на свободу из террариума.

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