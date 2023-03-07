ДТП на Золотом мосту во Владивостоке сковало трассу

Разбираться в произошедшем еще предстоит сотрудникам полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария на Золотом мосту осложнила трафик в городе. О произошедшем рассказали очевидцы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по предварительной информации известно, что столкнулись два автомобиля. Один из них джип. Авария случилась на дороге в сторону улицы Некрасовская, и теперь две полосы стали полностью недоступными для движения.

Разбираться в произошедшем еще предстоит сотрудникам полиции. ДПС на месте пока еще нет. На дороге собирается затор.

Между тем, движения в городе сегодня осложнил еще и порыв в районе Луговой. Там всю площадь залило кипятком, а пар, взмывающий вверх, и вовсе ограничивает видимость. Из-за этого затор тянется, по словам автомобилистов, от Эгершельда.

Затопило не только дороги, но и тротуары. Пешеходам передвигаться в районе Луговой стало крайне сложно, некоторые из них и вовсе преодолеваю путь разувшись.

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