ДТП на Золотом мосту во Владивостоке сковало трассу

Разбираться в произошедшем еще предстоит сотрудникам полиции.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария на Золотом мосту осложнила трафик в городе. О произошедшем рассказали очевидцы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Так, по предварительной информации известно, что столкнулись два автомобиля. Один из них джип. Авария случилась на дороге в сторону улицы Некрасовская, и теперь две полосы стали полностью недоступными для движения.
Разбираться в произошедшем еще предстоит сотрудникам полиции. ДПС на месте пока еще нет. На дороге собирается затор.
Между тем, движения в городе сегодня осложнил еще и порыв в районе Луговой. Там всю площадь залило кипятком, а пар, взмывающий вверх, и вовсе ограничивает видимость. Из-за этого затор тянется, по словам автомобилистов, от Эгершельда.
Затопило не только дороги, но и тротуары. Пешеходам передвигаться в районе Луговой стало крайне сложно, некоторые из них и вовсе преодолеваю путь разувшись.
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