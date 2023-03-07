Во Владивостоке впервые пройдет день открытых дверей для будущих первоклассников

Для будущих школьников проведут экскурсии по школам. Фото: Администрация Владивостока

Будущих первоклассников и их родителей приглашают 18 марта прийти на День открытых дверей в муниципальных школах. Дети смогут узнать, где будут учиться, увидят свои классы и даже побывают в столовой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Подобное мероприятие на Дальнем Востоке пройдет впервые. Про школы расскажут педагоги младших классов, также для гостей проведут экскурсии и дегустации блюд из столовых.

– Чтобы попасть в школу в День открытых дверей, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется, – рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что школы Владивостока создали комфортные пространства для обучения и отдыха учеников.

В 2022 году мэрия также подала заявку для участия в федеральном конкурсе – благодаря дополнительному финансированию в последующие годы можно получить деньги на капитальный ремонт 25 школ.

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