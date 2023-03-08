ЧП с экскаватаром произошло на железнодорожном переезде во Владивостоке

Фото: УГИБДД Приморья

Минувшим вечером, в канун праздничного выходного, 7 марта, на железнодорожном переезде Трамвайной во Владивостоке трал с экскаватором зацепил днищем рельсы. На место быстро прибыли силы оперативных служб, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Детали ЧП привели в пресс-службе УМВД Приморья. Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на участке, организовали объезд. Обстоятельства инцидента еще уточняются: известно, что трал был под управлением 42-летнего жителя.

Чуть позже движение автомобильного транспорта восстановили. Водителя привлекли к административной ответственности за повреждение дорожного полотна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о столкновении грузового поезда и электровоза. ЧП произошло в минувший понедельник, 6 марта. Подробности – в отдельном материале. А в конце минувшего года в Приморье столкнулись поезд столкнулся с самосвалом на путях.

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