До 20 миллиметров снега выпадет на северо-востоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале второй декады в Приморье ворвется атмосферный фронт, который испортит погоду в крае. Глава Примгидромета Борис Кубай подробнее рассказал о надвигающемся циклоне. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился синоптик, первый фронт подойдет к Приморью в субботу, 11 марта, и принесет с собой мокрый снег. Количество осадков будет варьироваться от умеренных (до 5-7 миллиметров) до сильных (от 7 до 15 миллиметров, на северо-востоке – до 20 миллиметров). Более интенсивный снегопад вместе с циклоном, который пройдет над Японским морем в сторону Татарского пролива, ожидается 12 и 13 марта.

Следующий атмосферный фронт может пройти над краем примерно 15-16 марта.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о прогнозе погоды на предстоящие выходные. В субботу, 11 марта, столбики термометров поднимутся до +6…+11°C, а на побережье до 0…+5°C.

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