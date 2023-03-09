«Туда лучше не суйтесь»: что происходит в одном из районов Владивостока в эти минуты

Теперь проезд там заблокирован на неопределенное время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП на трассе во Владщивостоке осложнило утренний трафик. Очевидцы сообщают, что из-за необдуманного маневра водителя фуры заблокированными для движения оказались две полосы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Водитель габаритного транспорта при развороте, судя по всему, не учел размеры авто и выбрал неправильную траекторию движения. Бонусом ко всему этому стал тот факт, что прямо во время разворота фура сломалась, продолжить дальнейшее движения стало невозможным.

Фура перекрыла переезд. Фото: t.me/vlad_ork.

Как итог – автомобиль полностью перегородил улицу рядом с остановкой общественного транспорта «Трудовая». Очевидцы сообщают, что теперь проезд там заблокирован на неопределенное время.

Ранее «Комсомолка» сообщала об еще одном ЧП с участием автовоза. В ночь с 7 на 8 марта Volvo без шофера съехал с косогора на Адмирала Смирнова во двор строящейся многоэтажки: на новенькие авто теперь страшно смотреть.

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