Приморская команда КВН прошла в четвертьфинал Высшей лиги

Момент выступления. Фото: предоставлено Высшей лигой КВН.

Команда КВН из Приморского края вышла в четверть финала Высшей лиги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. И теперь ребятам предстоит ответственное задание – представлять Приморье в следующем этапе сезона 2023 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За место в одной четвертой финала боролись команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Курганской области, Челябинска и Владивостока – «Красный лис». Сборные должны были сыграть три конкурса, рассмешить зрителей и завоевать сердца жюри. И только у команды из дальневосточной столицы получилось это сделать. Ребята заняли первое место, но разделили его с челябинской командой «Город N». Обе сборные получили деньги от партнера игры.

Команда из Владивостока впервые прошла так далеко в Высшей лиге и показала отличный результат. Это отметил и исполняющий обязанности директора регионального департамента по делам молодежи Владимир Сохненко.

– Радует, что у Приморья появился основной состав фанатов, которые каждую игру болеют за ребят в зрительном зале.

Игру с участием команды можно будет увидеть 18 марта в 21:35 на «Первом» канале.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как развивается КВН и женский стендап в Приморье, что делают все КВНщики и как совмещать творчество и работу.

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