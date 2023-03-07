Все КВНщики делают это: жительница Владивостока рассказала, каких девушек любит команда веселых и находчивых

Команда КВН «Мультиплекс». Фото: Лига КВН ДВФУ

В преддверии 8 марта мы рассказываем о девушках, которые выбрали интересные или нетипичные для прекрасного пола профессии. И, конечно же, отмечаем творческих личностей нашего края. 22 летняя Ирина Абдиряева одна из них. Жительница Владивостока завоевывает награды КВН, она одна среди парней в команде, к тому же ее возглавляет. Хотя изначально это был дуэт, покоривший зрителей номером с поцелуем под снегопадом. Ира пробует себя в сольных выступлениях и генерирует идеи в молодежной политике ДВФУ. Кстати, она еще и входит в топ лучших выпускников этого университета за 2022 год. Как развивается КВН и женский стендап в Приморье, что делают все КВНщики, как совмещать творчество и работу, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ПРИШЛА НА ГИТАРУ, ПОПАЛА В КВН

– Какую роль вообще играет творчество в жизни девушки?

– Тут еще все зависит от самой девушки. В моем случае это очень важно. Вообще, я считаю, все мы творческие создания, многие, например, красиво фотографируют цветы для соцсетей. Творчество – украшение нашей жизни, а девушка не может не украшать ее и не выражать свои чувства и эмоции.

– Как вы попали в КВН?

– Когда я жила в Уссурийске, пошла в 13 лет учиться играть на гитаре, там я увидела КВНщиков. Вообще раньше подобным не интересовалась, но ребята оказались такими забавными, я бы даже сказала необычными. Раньше я таких людей не встречала. С того самого момента меня затянуло в команду веселых и находчивых.

НУ КА, ПАРНИ, ВСТАНЬТЕ В РЯД

– В вашей команде «Мультиплекс» вы одна в окружении парней. Вносите ли вы какую-то особую атмосферу в коллектив?

– Безусловно. Потому что я еще и капитан. А вообще с девчонками в юморе очень сложно, мне так кажется. Мы эмоциональные.

– Трудно ли прорываться прекрасному полу в КВН?

– Есть те, кого словно сама природа одарила театральным даром и талантом, тогда проще. Но в моем случае, приходится тянуться за мальчиками. Им почему-то легче дается юмор. Может быть, меньше тараканов в голове.

– Получается генератор идей в команде все-таки парни?

– Нет, я генератор (смеется), но есть художественный руководитель команды – парень. А вообще я просто более опытная, так как за плечами много выездов в города края к детям, которым мы показываем КВН.

Ирина единственная девушка в команде. Фото: Приморская Лига КВН.

ПОТЕХЕ ВРЕМЯ, А ДЕЛУ...

– Чем вы живете помимо репетиций юмористических номеров и сцены?

– Я работаю в Центре поддержки студенческих инициатив ДВФУ. Общественная деятельность, молодежная политика. Забавно получается, что здесь я тружусь, а в творческом центре нашего университета играю в КВН. У меня соседние подразделения, труд и сценическая реализация. А вообще у нас многие коллеги играли, либо играют в КВН, очень разносторонние личности.

– Как влияют репетиции и работа на личную жизнь?

– Так как я руководитель команды, парни относятся ко мне, как к старшей сестре, не более. Поэтому речи о романах не идет. Молодого человека у меня нет. Расстались, потому что очень много времени уделяла репетициям, а не ему. Но я ни о чем не жалею, люблю свое дело.

Девушка всей душой любит свое дело. Фото: Приморская Лига КВН.

ЗРИТЕЛИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ

– А что за знаменитый номер, где вы целуетесь с одним из участников своей команды?

– Изначально мы играли дуэтом. Я и Степа. Это был концепт: парень пытается добиться девушку. И, когда мы дошли до финала, логично было бы сделать такой номер, что у него все получилось. Сцену с поцелуем видели даже мои родители, а я их даже не предупредила. Подумала об этом уже во время выступления. И вот падает искусственный снег, мы целуемся, зал в восторге. Но это обычная история, все КВНщики используют подобный прием.

– Развивается ли вообще КВН в Приморье?

– Однозначно да. В 2022 прошел первый сезон Уссурийской лиги, хотя этого не было уже четыре года. Мы пришли в Партизанск, Спасск, Большой Камень. Планы большие.

– Как развивается женский стендап во Владивостоке?

– Я бы не сказала, что у нас в городе есть именно женский стендап, есть обычный. И девушкам там рады. Нет предвзятого отношения, на сцене всегда тепло встречают аплодисментами.

Отметим, что Ирина окончила школу искусств и гуманитарных наук по направлению «Издательское дело», во время учебы стала обладателем стипендии губернатора Приморского края и повышенной стипендии ДВФУ за достижения в культурно-творческой деятельности.

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