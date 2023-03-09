Спустя три недели на полигоне в Приморье полностью устранили очаг тления отходов

Пожар на полигоне произошел в феврале. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

На полигоне твердых коммунальных отходов в Находкинском ГО спустя три недели полностью ликвидировали возгорание и тление. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Впервые о возгорании на полигоне стало известно 15 февраля. Очаг открытого горения оперативно ликвидировали, но тепловое ядро, которое находилось на глубине нескольких метров, потушили не сразу. Как рассказали местные работники, причиной пожара могли стать тлеющие отходы, поэтому жителей Находки попросили не поджигать мусор.

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа Анатолия Гуляева, возгорание и тление на сегодняшний день полностью ликвидированы. Чтобы устранить очаг задымления, специалисты воспользовались пятью самосвалами, с помощью которых доставляли грунт для отсыпки, два бульдозера и столько же экскаваторов.

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