Более 250 протоколов составили на нелегальных продавцов цветами во Владивостоке

В городе работают 22 официальные автолавки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке продлили торговлю цветами в автолавках. Купить букеты не только в специальных салонах можно до 10 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В городе работают 22 официальные автолавки, но кроме зарегистрированных точек в приморской столице есть и нелегальные. Как рассказали представители групп по контролю и пресечению незаконной торговли за три дня с 6 по 8 марта специалисты оформили более 250 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ, и 79 – по главе 12 КоАП РФ.

Напомним, что официальные торговые точки с цветами расположены по следующим адресам: 1-я Дачная, 61; проспект 100-летия Владивостока, 60; Адмирала Горшкова, 36; Адмирала Юмашева, 10; Борисенко, 9б; Жигура, 46, 48; Ильичева, 6; Кипарисовая, 20; Красного Знамени, 86, 90, 114, 164а; Ладыгина, 15; Мусоргского, 93; Нейбута, 47; Новоивановская, 3; Светланская, 123, 173; Черняховского, 5; Шилкинская, 16а.

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